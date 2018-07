São Paulo receberá CT para 14 esportes paralímpicos O Comitê Paralímpico Brasileiro lançou nesta semana o projeto de construção do Centro Nacional de Treinamento de Esportes Paralímpicos. As obras do novo CT, que terá investimentos do CPB e dos governos federal e estadual de São Paulo, deverão começar já no primeiro semestre de 2013. A previsão é que o local seja completamente entregue no fim de 2015, poucos meses antes dos Jogos do Rio.