São Paulo renova seu interesse para a contratação de Montillo

SÃO PAULO - Objeto de desejo do São Paulo no começo da temporada, o meia Walter Montillo, do Cruzeiro, voltou à lista de interesse para o ano que vem. O argentino é visto como possível substituto de Lucas e o nome já passou pelo crivo do presidente Juvenal Juvêncio, que autorizou o diretor de futebol Adalberto Baptista a iniciar negociações com o clube mineiro. Alexandre Mattos é quem responde pelos cruzeirenses.

Ao contrário do que ocorreu na investida no início do ano, desta vez o Cruzeiro tem interesse em se desfazer do meia, que passará a ganhar R$ 400 mil mensais a partir de 2013 graças a uma cláusula contratual. A pedida inicial está na casa dos R$ 10 milhões e os mineiros ainda pedem alguns jogadores para liberá-lo. O Tricolor não aceita pagar esse valor e tenta oferecer Cícero, Juan e Casemiro.

Embora atue mais recuado no Cruzeiro, Montillo pode exercer a função de segundo atacante na ótica de Ney Franco, ocupando a faixa que Lucas domina atualmente. Outro que enxerga o argentino como homem de frente é Rogério Ceni, que embora não possua nenhum poder efetivo de decisão nas negociações, costuma ser ouvido. O goleiro é fã do argentino. "Como não vi nossa diretoria se expressar sobre o assunto, não posso falar nada. Mas o Montillo é um baita jogador".

A ideia é fechar com o jogador até o início das férias para tê-lo na pré-temporada.

DECISÃO EM CASA

Nesta quinta-feira, no El Campín, em Bogotá, o Tigre, da Argentina, empatou com o Millonarios por 1 a 1 e vai enfrentar o São Paulo na decisão da Copa Sul-Americana. A classificação veio graças ao gol marcado fora de casa. A primeira partida será na próxima quarta-feira, na Argentina. O segundo será no Morumbi.