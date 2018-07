São Paulo se escora em nova dupla de volantes

Eles não têm o mesmo cartaz de alguns jogadores, mas são duas figuras que, apesar da pouca fama, têm enorme peso para a nova fase do São Paulo e carregam o piano para que os companheiros possam brilhar. Discretos e eficientes, Wellington e Denilson precisaram de dois jogos juntos para arrumar o time. Mais do que não sofrer gols, a equipe atuou com autoridade poucas vezes vista no ano.

Antes a responsabilidade da marcação no setor recaía sobre Denilson, que ficava sobrecarregado. Com a entrada de outro volante, ficou com mais segurança e viu o time todo se acertar. Jadson, Osvaldo e Lucas ganharam liberdade para atacar e a defesa ganhou mais proteção. Mais livre, ele comemora o reforço ao seu lado. "Ele (Wellington) é um jogador muito importante pela sua capacidade de defender e algumas vezes chegar à frente. Para mim, melhor ainda porque ele facilita demais meu trabalho" elogiou Denilson.

Xodó da torcida e titular absoluto até sofrer a segunda lesão no joelho esquerdo no início do ano, Wellington passou seis meses em recuperação e começou a ganhar oportunidades gradualmente até voltar a ser dono da posição. A mudança foi tamanha que até Rogério Ceni, geralmente ponderado, rasgou elogios ao garoto. "Ele disse que essa nova cara do time tem muita parcela por causa da minha volta. Só tenho que agradecer e dizer que sempre que estiver em campo, vou defender o manto com unhas e dentes, darei meu sangue porque o São Paulo precisa disso, de caras que querem vencer e minha vontade é essa."

Mas o entrosamento não se restringe às quatro linhas. Complementares dentro de campo, Denilson e Wellington são amigos próximos fora dele e trocam piadas e brincadeiras o tempo todo. "Eu o chamo de cabeça quadrada, ele me chama de Shoyu. Ficamos só na resenha", revela Wellington. "Ele é complicado mesmo, me atormenta direto, mas temos uma afinidade enorme. É maravilhoso atuar ao lado de pessoas com a índole dele", emendou Denilson.

Não é à toda que a intimidade e entrosamento já fazem o torcedor lembrar de outra dupla de sucesso: Mineiro e Josué, campeões da Libertadores e do mundo. Os novos donos do meio esperam agora repetir o sucesso dos antecessores, de quem são admiradores. "Foi a primeira vez que vi uma dupla ganhando destaque dentro de um time e fundamental para conquistas tão importantes. Quem sabe no futuro não nos comparam com eles?", filosofou Denilson. "Queremos deixar nossa marca aqui porque, no fim, as pessoas passam e o que fica são as histórias", concluiu Wellington.