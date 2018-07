São Paulo sediará Grand Slam de vôlei de praia em 2013

A FIVB decidiu reformular o calendário mundial de vôlei de praia, concentrando seu foco no Mundial, que será disputado em Stare Jablonki, na Polônia, no início de julho, e nos Grand Slams. Assim, aumentou o número desse tipo de torneio. No ano passado, por exemplo, foram disputados oito. Agora, serão 11, em 10 países diferentes, e em quatro confederações.

A temporada 2013 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia terá quase 10 meses de duração e será aberto com o Grand Slam de Corrientes, na Argentina, de 27 a 31 de março. A última etapa do ano será em Durban, entre os dias 11 e 15 de dezembro. A cidade sul-africana sediará um dos oito Abertos previstos no calendário.

Com a ampliação do calendário, a premiação distribuída nesta temporada será de US$ 7,45 milhões (aproximadamente R$ 14,6 milhões). Além disso, o formato de todas as competições será o mesmo, com disputa de uma fase de grupos, seguida por confrontos eliminatórios.

No início de julho, em Stare Jablonki, na Polônia, Emanuel e Alison vão tentar defender o título mundial conquistado em 2011. Juliana e Larissa são as atuais campeãs mundiais. A dupla, porém, foi desfeita. Larissa está parada, enquanto Juliana forma uma nova parceria com Maria Elisa.

Confira como ficou o calendário de 2013 do vôlei de praia:

27/03 a 31/03 - Grand Slam de Corrientes (Argentina)

23/04 a 27/04 - Aberto de Fuzhou (China) - Masculino

24/04 a 28/04 - Aberto de Fuzhou (China) - Feminino

30/04 a 04/05 - Grand Slam de Xangai (China) - Masculino

01/05 a 05/05 - Grand Slam de Xangai (China) - Feminino

11/06 a 16/06 - Grand Slam de Haia (Holanda

19/06 a 23/06 - Grand Slam de Roma (Itália)

01/07 a 06/07 - Mundial em Stare Jablosnki (Polônia) - Feminino

02/07 a 07/07 - Mundial em Stare Jablosnki (Polônia) - Masculino

09/07 a 13/07 - Grand Slam de Gstaad (Suíça) - Feminino

10/07 a 14/07 - Grand Slam de Gstaad (Suíça) - Masculino

23/07 a 27/07 - Gand Slam de Long Beach (Estados Unidos) - Feminino

24/07 a 28/07 - Gand Slam de Long Beach (Estados Unidos) - Masculino

23/07 a 24/07 - Aberto de Anapa (Rússia) - Feminino

24/07 a 28/07 - Aberto de Anapa (Rússia) - Feminino

07/08 a 11/08 - Grand Slam de Berlim (Alemanha)

14/08 a 18/08 - Aberto de Londres (Inglaterra)*

21/08 a 25/08 - Grand Slam de Moscou (Rússia)

11/09 a 15/09 - Aberto de Vizag (Índia)

25/09 a 29/09 - Aberto de Kampala (Uganda)

02/10 a 06/10 - Grand Slam de Pequim (China)

09/10 a 13/10 - Grand Slam de São Paulo (Brasil)

23/10 a 27/10 - Aberto de Xiamen (China) - Feminino

29/10 a 03/11 - Aberto de Phuket (Tailândia) - Feminino

20/11 a 24/11 - Grand Slam de Dubai (Emirados Árabes Unidos)*

11/12 a 15/12 - Aberto de Durban (África do Sul)

*Eventos que ainda precisam ser confirmados

** A FIVB ainda negocia a realização de Abertos na Bulgária, Bolívia, Reública Dominicana, México e Lisboa.