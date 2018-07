São Paulo segue exemplo de rival e lança cruzeiro

A rixa entre dirigentes de São Paulo e Corinthians não impede o clube do Morumbi de copiar estratégias de marketing bem-sucedidas do rival. Nesta quinta-feira, o time tricolor lançou seu cruzeiro marítimo, de 19 a 22 de abril de 2012 e sairá do Porto de Santos.

A excursão, em comemoração dos 20 anos do primeiro título mundial são-paulino, é semelhante ao Navio do Centenário promovido pelos corintianos no ano passado, que teve a presença de mais de 3 mil alvinegros. Os interessados podem conseguir mais informações no site www.naviotricolor.com.br.

Na semana passada, o São Paulo já havia sido alvo de comparação com o rival ao apresentar seu quinto patrocínio fixo. Em 2009, a iniciativa corintiana de lotear o uniforme foi encarada com desdém no Morumbi: "Não pode fazer de seu manto sagrado um macacão de piloto de Fórmula 1", disse na época o vice-presidente de marketing Júlio Casares.

Na quinta, o técnico Paulo César Carpegiani treinou o ataque que considera titular - Fernandinho retomou o posto ao lado de Dagoberto. Nesta sexta-feira, Rogério Ceni será avaliado para saber se pega o Figueirense no sábado, no Morumbi, ou se Dênis entra.