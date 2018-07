São Paulo sofre para retomar a liderança

O cenário era todo favorável: triunfo empolgante contra o estrelado Santos, sequência de seis vitórias, a semana livre para treinos, além da derrota do Palmeiras. Bastava ao São Paulo fazer a sua parte, ou seja, derrotar o Mirassol, um time que nunca deixou de figurar na zona intermediária da tabela.

Tudo indicava que o time do Morumbi seguiria, sem grandes dificuldades, rumo à liderança do Campeonato Paulista. E a ponta da tabela veio, é verdade. Mas nem tão facilmente assim. Muito por culpa de seus próprios problemas, tudo o que o São Paulo conseguiu foi uma vitória magra no interior, 1 a 0 graças ao gol do zagueiro Rhodolfo.

Emerson Leão dava a tônica do que seria a partida logo no começo do jogo: "Toca e sai, toca e sai", berrava o técnico à beira do gramado. A proposta do Mirassol era clara: travar o meio-campo são-paulino e atrapalhar o toque de bola dos rápidos Casemiro, Cícero, Jadson e Lucas.

Ao São Paulo, portanto, restava usar a velocidade (e a criatividade) de seus jogadores para, fazendo a bola girar, confundir os rivais. Seria esse o jeito mais fácil e eficiente de avançar rumo à área de Fernando Leal.

De início, até que os são-paulinos tentaram fazer o que o técnico pediu. Lucas foi o que mostrou mais ímpeto ao buscar Willian José - substituto de Luis Fabiano, poupado - na área. Mas Jadson, aquele que seria seu companheiro nas jogadas, parece ainda estar fora de sintonia.

O meia foi pouco objetivo e cedeu para a indecisão em pelo menos dois lances que poderiam ter resultado em gol. No primeiro, aos 12, não sabia se chutava ou passava para Willian José (escolheu a segunda opção e a executou de maneira lamentável). Depois, aos 18, poderia ter avançado para o gol, mas preferiu cavar um pênalti. Casemiro e Cícero, que poderiam ser opções criativas, pouco apareceram.

Conforme o primeiro tempo passava, o São Paulo se entregava à eficiente marcação do Mirassol. O time do interior também ameaçou no ataque, dando trabalho especialmente a Cortez. Preso no setor defensivo para evitar os avanços de Eric, o lateral-esquerdo do São Paulo pouco apareceu no ataque. O goleiro Denis também teve trabalho. O pedido de Leão ficou esquecido e o jogo, que começou até movimentado, arrastou-se para o intervalo.

Para reverter o quadro e não ver a liderança escapar em um jogo que o São Paulo tinha obrigação de vencer, Leão apostou no rápido Fernandinho. Preferiu tirar Casemiro, que havia levado cartão amarelo.

Os tricolores ganharam em movimentação e dominaram o começo do segundo tempo. E o atacante que recém havia entrado desempenhou bem o seu papel: infernizando a zaga rival, conseguiu um pênalti logo aos 8 minutos. Só não contava com o azar de Willian José, que conseguiu acertar o pé da trave.

E foi na base da insistência, com maior aproximação do time, que o gol finalmente saiu. O Rhodolfo precisou avançar para receber a falta que originou o gol - o zagueiro subiu sozinho na bola batida por Jadson.