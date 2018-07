São Paulo teme perder mando de campo por causa do Tigre

O clube foi enquadrado em três artigos referentes à segurança do estádio (9.2), suspensão da partida (15.2) e perda de mando (15.3). Neste, está especificado que "o estádio do clube local, no qual em ocasião da partida fosse invadido pelos espectadores ou se agredisse ao árbitro, árbitros assistentes, jogadores, será inabilitado para as partidas seguintes da competição ou para os que teriam o direito de jogar em casa no próximo torneio. O Comitê Executivo da Confederação pode considerar substituir a desqualificação por uma multa. Mais: punir com uma determinada porcentagem sobre a arrecadação que corresponda ao clube punido, quando jogue como mandante durante a competição ou em outro torneio seguinte ao qual teria direito. Poderá ser aplicada ainda a multa com acréscimo da desqualificação".

"Por enquanto o que temos é apenas esse posicionamento oficial da Conmebol", afirmou o assessor especial da presidência José Francisco Manssur. Desde o primeiro momento o São Paulo sustenta a tese de que os jogadores argentinos tentaram invadir o vestiário do time e entraram em confronto com os seguranças no túnel.

Na ocasião, o presidente Juvenal Juvêncio chegou a dizer que havia "previsto" que o Tigre tentaria melar a partida após perder o primeiro tempo por 2 a 0. O próprio Manssur comparou o caso ao do ex-goleiro Roberto Rojas, que simulou ter sido atingido por um rojão em uma partida no Maracanã nas Eliminatórias para a Copa de 1990 e depois foi obrigado a confessar que se cortou com uma lâmina. "Temos a razão", disse Manssur.

