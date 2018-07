São Paulo tenta resgatar Morumbi

Os dois empates do São Paulo, contra Guarani e Comercial, trouxeram de volta a desconfiança de que o Morumbi será, novamente, palco de incertezas nesta temporada. No ano passado, o time fracassou no Brasileiro por conta dos tropeços em casa. Hoje, às 19h30, o time de Emerson Leão tem o desafio de provar, contra o Paulista, que consegue se impor diante de sua torcida.

Após a derrota para o Corinthians no clássico, o Tricolor tentará reagir com uma mudança tática para resolver o problema na lateral-direita - o titular Piris está machucado e os substitutos, João Filipe e Wellington, estão suspensos. A opção mais provável é a entrada de um terceiro zagueiro para ocupar a posição. Leão, que não costuma esconder a equipe, fugiu à regra e ontem fez seu primeiro treino fechado desde que chegou ao clube.

"Futebol dá a chance de dar a volta por cima e vamos atrás disso. O Paulista é o time mais forte do interior e, na minha opinião, vai ser um jogo até mais difícil", afirma o volante Casemiro.

Mesmo com poucas opções no elenco, o Tricolor terá a obrigação de tentar algo diferente hoje à noite. O próprio elenco admite que tem encontrado dificuldade para vencer a retranca dos adversários, que levam perigo nos contra-ataques. "Sabemos que jogar no contra-ataque é mais fácil, mas contra o Paulista é o São Paulo que tem de tomar a iniciativa", afirma Casemiro. "Às vezes não está dando certo, mas o Leão está vendo e nos próximos jogos temos de encaixar melhor."

Com as falhas defensivas, o nervosismo tem tomado conta do ataque. Mesmo com mais volume e criando chances, a equipe são-paulina tem mostrado pouco poder de reação, deixando a torcida impaciente. "A gente sabe desta situação, que as equipes vêm muito fechadas. Estamos nos expondo demais e tomando gol. Assim, está complicando até para virar o jogo."

Ainda sem Luis Fabiano, que poderá voltar na próxima semana, a esperança de gols mais uma vez está nos pés de Willian José - o atacante de 20 anos deixou sua marca nos últimos dois jogos no Morumbi. "Falta o gol, pois estamos chegando na cara e não estamos matando as oportunidades. Mas não é culpa de um ou de outro", afirma Casemiro. "Mas cada jogo é uma história. Empatamos com o Guarani e o Comercial, mas temos tudo para mudar isso amanhã (hoje)."

Com a derrota no último jogo, o Tricolor perdeu a invencibilidade no Paulista. Os jogadores, no entanto, garantem que não se abalaram com o tropeço e a queda na tabela. "A derrota até nos fortalece e mostra que não está tudo certo", afirmou Casemiro, que mais uma vez começa a partida como titular. "Venho tentando trabalhar forte. Agradeço os elogios, mas a volta por cima é retornar à seleção e ser o Casemiro que todos esperavam quando eu subi da base."

Mudança de postura. Enquanto na lateral-direita o São Paulo sofre para improvisar um jogador, na esquerda Cortez é o dono absoluto da posição. Logo após sua chegada, o clube dispensou o criticado Juan, que acabou emprestado ao Santos.

Destaque do Botafogo no último Brasileiro, Cortez ainda não conseguiu repetir as boas atuações que o levaram à seleção brasileira no ano passado. Tímido no ataque, ele afirma que tem sido orientado a se preocupar mais com o setor defensivo. "Ainda não estou no meu nível ideal, mas sigo trabalhando para ajudar a equipe", admite o lateral. "Desde que cheguei aqui, o Leão e os jogadores de defesa têm conversado bastante comigo e meu objetivo tem sido primeiro defender para depois ir lá para frente. Estou buscando aperfeiçoar a marcação."

No meio-campo, Denilson ganha nova chance de iniciar uma partida. O volante foi sacado do time após começar como titular nos três primeiros jogos do ano.