São Paulo terá torneio de futebol feminino em dezembro

Todas as partidas serão realizadas em rodadas duplas. Em preparação para o Campeonato Mundial de Futebol Feminino, que será disputado em 2011 na Alemanha, a seleção brasileira estreará no dia 9 de dezembro, às 22 horas, contra o México, na repetição da final da competição em 2009, quando a equipe faturou o título com uma vitória por 5 a 2.

No dia 12, o Brasil vai encarar a Holanda, às 16 horas. E a equipe encerra a sua participação na primeira fase com o duelo com a seleção do Canadá, em 15 de dezembro, às 22 horas. Os dois melhores colocados da primeira fase disputam a final do torneio no dia 19 de dezembro, às 17 horas.

Confira a tabela completa do Torneio Internacional Cidade de São Paulo:

1ª Rodada - 9 de dezembro

19h45 - Canadá x Holanda

22h - Brasil x México

2ª Rodada - 12 de dezembro

16h - Brasil x Holanda

18h - México x Canadá

3ª Rodada - 15 de dezembro

19h45 - México x Holanda

22h - Brasil x Canadá

Finais - 19 de dezembro

14h45 - Decisão do 3º lugar

17h - Decisão do título