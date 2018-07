São Paulo traz Adílson e encara Inter

Adílson Batista é o novo técnico do São Paulo. Ele fechou com a diretoria do clube ontem à noite, um dia após ter sido convidado. Hoje, às 18h30, dirigido pelo interino Milton Cruz, o time enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O treinador assinou contrato até dezembro. Ele substitui Paulo César Carpegiani, que deixou o cargo há 10 dias. Sua apresentação, a princípio, está marcada para amanhã. Hoje, deve assistir ao jogo no Beira-Rio.

O São Paulo será o 13.º clube no Brasil treinado por Adílson Batista, de 43 anos. Suas últimas experiências, porém, foram malsucedidas. Fracassou no Corinthians, Santos e Atlético-PR, que o demitiu recentemente.

"Estou orgulhoso por dirigir a equipe mais vencedora e organizada do Brasil"", disse Adílson ao site do clube. "Representar a grandeza da torcida é tarefa que me dá vontade enorme de mostrar meu trabalho e buscar títulos.""

Como sempre ocorre nessas ocasiões, o empregador também elogiou o contratado. "Buscamos informações em todos os níveis, de jogadores a dirigentes. As referências só fizeram nosso interesse aumentar"", disse o diretor de futebol Adalberto Batista. "Além de conhecer muito de futebol, ele tem comando e boa relação com os atletas.""

O São Paulo, porém, só foi atrás de Adílson depois de ter frustradas as negociações com outros treinadores.

No Sul. Hoje, contra o Inter, o São Paulo aposta na experiência de dois veteranos até que o novo treinador assuma: Rogério Ceni, de 38 anos, e Rivaldo, de 39.

Rivaldo assumiu a condição de referência para um time em processo de renovação. "Quero que me olhem e se espelhem em mim para correr mais, pela vontade que mostro na minha idade", conta. "Não quero que ninguém corra por mim."

O Inter não contará com três titulares: Juan e Oscar, na sub-20, e Zé Roberto, suspenso.