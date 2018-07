São Paulo, 'unido', viaja completo

"Estamos com o espírito guerreiro que faltou no ano passado, de todo mundo estar unido e se ajudar", afirmou o artilheiro, que deu como exemplo a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Náutico, no domingo. "Ano passado isso não acontecia. A gente levava um gol e não conseguia reagir."

Para coroar o ano com título o São Paulo embarca hoje para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana com a força máxima. O zagueiro Rafael Toloi e o meia Ganso estão com problemas físicos, mas viajam e podem atuar na partida contra a Universidad Católica em Santiago.

O técnico Ney Franco confirmou que Ganso continua como reserva e deve entrar no segundo tempo. Toloi se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo e depende de um treino na noite de hoje para definir se terá condições de jogo. Caso contrário, Edson Silva será o titular.