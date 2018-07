São Paulo usa reta final para testar técnico e atletas

SÃO PAULO - A três rodadas do final da temporada, Emerson Leão analisa o elenco que tem nas mãos. Mas assim como observa, Leão também é alvo da diretoria. Já não resta muito mais a fazer para o São Paulo neste Brasileiro, a não ser tentar vencer os jogos que lhe restam, a começar pelo de hoje, contra o América-MG, no Morumbi, e fazer avaliações para 2012.

Depois da derrota no meio da semana para o Atlético-PR, só um milagre travestido de uma grande combinação de resultados é capaz de dar ao time do Morumbi a cobiçada vaga na Copa Libertadores.

Por isso, o momento agora é de projetar o próximo ano, usando os jogos restantes como parâmetro de desempenho. Após três trocas de técnico, é consenso entre a diretoria que o elenco precisa ser reformulado. Mas a questão que permanece é se o comandante da reformulação deve ser Leão.

Por isso, a pressão sofrida pelo técnico é tão grande quanto à sentida pelos jogadores, embora o clube já tenha chegado à conclusão que o nome de quem está à frente do elenco, neste momento, faria pouca diferença. Talvez por isso Leão esteja tão empenhado em fazer o time render ao menos nos três últimos jogos no Brasileiro. E, como consequência, o treinador planejou mais uma série de mudanças na escalação do São Paulo.

DAGOBERTO VOLTA

Após dar um "descanso" para o atacante, Leão voltou a colocá-lo no time titular. A entrada de Dagoberto promoveu outra revolução tática na equipe, que agora jogará no 4-3-3, com Fernandinho e Luis Fabiano completando o trio ofensivo são-paulino. A volta dele acontece após mais uma rusga com o clube. Mesmo fora do time por menos de uma semana, Dagoberto não deixou de reclamar e culpar Juvenal Juvêncio por sua ausência.

Mas a mudança no time foi bem além da entrada do camisa 25. Leão também trocou os dois laterais, mas sem tirá-los da equipe. Jean e Cícero, que atuaram nas laterais direita e esquerda, respectivamente, nas últimas duas partidas, perderam as posições para Piris, que voltou da seleção paraguaia, e Juan, que estava no banco.

Mas os dois laterais improvisados foram transformados em meio-campistas, posição na qual originalmente jogavam. Wellington e Denilson cumprem suspensão e Carlinhos Paraíba se machucou em Curitiba. A escolha de Leão por esta formação "queimou" um pouco mais Casemiro, já que o técnico, desta vez, nem o testou como titular.

SÃO PAULO X AMÉRICA-MG

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Piris, Xandão, Rhodolfo e Juan; Jean, Cícero, Lucas e Fernandinho; Dagoberto e Luis Fabiano. Técnico: Emerson Leão

AMÉRICA-MG: Neneca; Marcos Rocha, Micão, Gabriel e William Rocha; Dudu, Gláuber, Rodriguinho e Ulisses; Kempes e Fábio Júnior. Técnico: Givanildo Oliveira

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (FIFA-RJ)

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Transmissão: Pay-per-view

Rádio: Estadão ESPN FM 92,9 - AM 700