São Paulo vai atrás de Alex, admite diretor

Um dos maiores obstáculos entre o interesse do São Paulo em Alex foi superado. A declaração do jogador, deixando claro que sua ligação com o Palmeiras não atrapalharia o acerto com algum rival, era o que os dirigentes são-paulinos aguardavam para procurá-lo oficialmente.

"Posso te garantir que o Alex não estava entre os três meias que estávamos negociando. Mas agora entrou. Depois da declaração dele, temos interesse", afirmou João Paulo de Jesus Lopes, diretor de futebol.

Além de Alex, o São Paulo trabalha com outros três nomes: Thiago Neves, do Al-Hilal, Wagner, do Lokomotiv Moscou, e outro que joga no Brasil, mas que João Paulo não revela o nome. Para contratar o tal meia, o São Paulo vai contar com ajuda financeira do BMG. O banco tem acordo para estampar sua marca na camisa até julho do ano que vem, mas gostaria de prorrogar o contrato.

O Palmeiras já iniciou a conversa com possíveis patrocinadores para tentar trazer Ronaldinho Gaúcho. O alto salário seria um dos empecilhos, mas dirigentes do clube acreditam ser possível encontrar um parceiro para bancar a bolada de R$ 1,3 milhão/mês. O problema a ser superado, de acordo com diretores, é convencer o Milan a liberá-lo.

A presidente do clube italiano, Rosella Sensi, avisou que o jogador não deixará a Itália. Ontem, o irmão e empresário do atleta, Assis, falou das dificuldades de Ronaldinho mudar de ares. "No futebol, tudo é muito rápido. O Milan ainda está na Liga dos Campeões. Então não acredito que seja fácil tirá-lo de lá. Mas o Brasil é uma das opções. E nos agrada", disse, em entrevista à TV Bandeirantes. Assis conversou com Felipão. "Mas não quero dar esperanças à torcida", falou.

Cristian deve ser o segundo reforço do Corinthians para 2011. Disposto a retornar ao clube, o volante vem sugerindo sua recontratação. Ontem, Baroninho, sogro do jogador, disse à Rádio Bandeirantes que a chance de um acerto entre atleta e clube está em 60%. No Parque São Jorge, o acerto é tratado como certo, restando "apenas" a liberação do Fenerbahçe.U