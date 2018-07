São Paulo vai atrás do experiente Lúcio para liderar zaga

SÃO PAULO. LEIA MAIS NOTÍCIAS DO CLUBE NO

O São Paulo quer dar um grande presente de Natal para sua torcida. E ele seria o zagueiro Lúcio, em baixa na Juventus e que já foi sondado pelo clube brasileiro anteriormente, mas a negociação acabou não dando certo. Outras equipes estão na concorrência, como Internacional e Fluminense, mas o time do Morumbi acha que pode vencer a disputa.

O xerifão se destacou na seleção brasileira como capitão e, desde que deixou a Inter, onde era ídolo, não conseguiu se firmar no time de Turim. Tanto que é a quarta opção para a defesa, atrás de Chiellini, Bonucci e Barzagli, todos da seleção italiana. Uma pessoa próxima do jogador confirma que ele não deve ficar na Europa. "Possivelmente está voltando para o Brasil", diz.

João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol do São Paulo, evita entrar em detalhes da negociação. "Nós não vamos confirmar nem desmentir. Isso é um assunto sigiloso, tratado internamente. Quando tivermos nomes, vamos anunciar. Sempre surgem especulações, mas não é nossa linha fazer qualquer comentário sobre elas", avisou.

Nos bastidores, a diretoria do clube trabalha para anunciar um "grande nome" até o final do ano. O jogador chegaria para formar dupla de zaga com Rafael Toloi, que segundo os próprios dirigentes do clube, é um zagueiro fantástico e que em breve estará na seleção brasileira. Assim, Lúcio e Toloi seriam os donos da posição e Rhodolfo, que tem mercado no exterior, pode até ser negociado.

Lúcio tem o perfil que o presidente Juvenal Juvêncio deseja para o elenco, até porque em 2013 a equipe retorna para a disputa da Taça Libertadores e o comandante são-paulino sabe que será preciso jogadores experientes para uma competição acirrada. Ele espera que um atleta que tem uma grande liderança ajude a fazer com que Toloi cresça ainda mais.

Outro nome que sempre é cotado para a defesa é o de Diego Lugano, atualmente no Paris Saint-Germain, também em baixa no clube francês. Mas a diretoria do São Paulo diverge sobre a contratação, além do que seria um reforço caro para o clube. Quem defende o retorno do uruguaio diz que ele se encaixa perfeitamente no perfil a ser adotado. Outros, porém, acham que ele pode não render tanto como em sua primeira passagem.