São Paulo vence a avant-première da Libertadores

A prévia dos confrontos brasileiros da semifinal da Taça Libertadores ? que só começam no final de julho, depois da Copa do Mundo ? foi bem menos quente do que um jogo do torneio mais importante do primeiro semestre costuma ser. Mas valeu bastante para o São Paulo. A equipe tricolor passou pelo Internacional por 2 a 0, em Porto Alegre, com gols de Hernanes e Fernandão, e somou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

O primeiro confronto das duas equipes ontem valia apenas três pontos na Série A. Para o São Paulo significou muito. Além de mostrar que os paulistas têm totais condições de bater os rivais no aguardado mata-mata da Libertadores ? embora os gaúchos tenham poupado D"Alessandro, Alecsandro e Andrezinho na primeira etapa ?, a vitória também melhorou a situação do time de Ricardo Gomes no Brasileiro. Tinha apenas um ponto na classificação e já começava a se distanciar dos líderes. Agora sobe para a 11ª posição e começa a atender desejo do técnico, que espera não precisar, no segundo semestre, de uma recuperação tão incrível como a que levou a equipe ao título de 2008.

A partida valeu também para prolongar a lua de mel do torcedor são-paulino com Fernandão. O ex-capitão do Inter marcou seu primeiro gol contra a sua antiga equipe e apagou o retorno ao Beira-Rio do ano passado, em que foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo e prejudicou o Goiás na derrota por 4 a 0.

"O importante não é o meu primeiro gol pelo São Paulo", disse, humilde, o centroavante. "Para vencer o Inter dentro do Beira-Rio é preciso respeitar o adversário, marcar bem. E foi desta maneira que vencemos."

Defesa intransponível. O São Paulo manteve o esquema com três zagueiros que levou a equipe a passar com facilidade pelo Cruzeiro nas quartas de final da Taça Libertadores (duas vitórias por 2 a 0) e ontem a defesa mostrou-se novamente como um dos pontos fortes dos tricolores. Conseguiu aguentar uma forte pressão dos colorados mesmo depois de perder Miranda, que saiu do jogo com dores na panturrilha ainda no início. Méritos também para o goleiro Rogério Ceni, autor de pelo menos três defesas importantes.

Mas é a partir do meio-campo que o São Paulo decide suas partidas a partir do novo sistema de jogo de Ricardo Gomes. Está certo que ontem isso aconteceu com uma certa ajuda do acaso no gol de Hernanes, no final do primeiro tempo. O meia cobrou mal uma falta, na barreira, só que foi brindado com o rebote. Chutou um pouco melhor ? não muito ? e a bola rasteira, fraca, passou pela barreira que se desintegrava e traiu o experiente goleiro colorado Abbondanzieri.

"Bati mal, mas peguei o goleiro no contrapé", reconheceu o camisa 10 são-paulino, grande destaque do time nesta recente ascensão e ontem também. O meia ainda roubou uma bola, na intermediária de ataque, aos 17 minutos da segunda etapa, que resultou no segundo gol da equipe. Passou para Dagoberto, correu, recebeu na área, e deu assistência perfeita para Fernandão cair de vez nas graças dos torcedores são-paulinos. Os colorados, que não lotaram o Beira-Rio desta vez, não gostaram muito do "presente" do antigo ídolo. Mas o centroavante saiu aplaudido, como no passado. Volta ao estádio no dia 28 de julho, no reencontro entre os dois times.