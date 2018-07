São Paulo vence e mantém sonho da Libertadores

O São Paulo voltou a vencer no Morumbi. Luis Fabiano voltou a ser decisivo para mais um triunfo, com dois gols nos 3 a 1 diante do agora rebaixado América-MG, o que mantém acesas as esperanças do time de conseguir uma vaga na Taça Libertadores.

Mas o jogo de ontem foi para além da vitória e dos importantes três pontos que somou -agora acumula 56 na classificação e ontem ocupava a 5.ª posição no campeonato. O São Paulo mostrou em campo um vigor que há tempos não se via. Talvez apenas no jogo 1.000 de Rogério Ceni e na reestreia de Luis Fabiano - jogos com o Morumbi lotado - o time tivesse demonstrado a mesma verve pela vitória em casa (embora tenha vencido o primeiro e perdido o segundo desses dois jogos que servem como exemplo de comparação).

Ontem, o Morumbi não estava lotado. Bem longe disso. Mas com mais uma nova tentativa de escalação de Emerson Leão, a equipe já entrou na partida ligada. Não foi como na vitória sobre o Avaí, que só aconteceu depois de um primeiro tempo arrastado e sonolento.

Desde os primeiros minutos, o São Paulo tentou se impor. E se impôs de fato. A obrigação de vencer uma equipe que passou o campeonato praticamente inteiro na zona do rebaixamento - a despeito da recente ressurreição nas últimas três rodadas- não pesou para os são-paulinos. Ao contrário, parece ter sido bem assimilado.

A apresentação do São Paulo não foi um primor. Mas o time fez em casa o que muitas vezes deixara de fazer ao longo do campeonato: venceu uma equipe que era teoricamente mais fraca.

A formação ultra ofensiva de Leão, com Dagoberto armando o time e Lucas, Fernandinho e Luis Fabiano fazendo um trio de atacante na frente, funcionou apenas parcialmente. No começo do jogo, mesmo criando boas chances para abrir o placar, os atletas demoraram a se acertar.

O lado esquerdo da formação, com Fernandinho, não funcionou como deveria e foi desfeito depois da expulsão de Xandão, quando o técnico escolheu o camisa 12 para dar lugar ao zagueiro Bruno Uvini, que recompôs a defesa. Mas o lado direito, com Lucas caindo por ali, foi bem. O garoto participou das principais jogadas e deu passe para o segundo gol de Luis Fabiano. Quando ele foi deslocado para a esquerda continuou a render.

Lucas suspenso. Mas a disposição que foi a principal marca do São Paulo durante a partida foi um pouco exagerada para Lucas. Por causa de uma falta no meio d campo, ele levou o cartão amarelo, o terceiro dele, e não joga contra o Palmeiras.

Mas com ou sem Lucas em campo, o São Paulo terá um grande desafio diante do arquirrival. Mais do que ganhar, para manter até a rodada derradeira as esperanças de ir à Libertadores, terá de mostrar regularidade e provar que se achou, ainda que possa ter sido tarde demais.