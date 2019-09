São Paulo vira a capital mundial do skate e atrai melhores da modalidade

Nas próximas duas semanas São Paulo será a capital internacional do skate com as competições mais importantes do ano: o Mundial de Park, entre esta segunda e domingo, no Parque Cândido Portinari, e o Mundial de Street, entre os dias 18 e 22, no Anhembi. Os dois eventos vão dar aos campeões 80 mil pontos na corrida olímpica, a maior pontuação do ano, além do título de melhores do mundo em cada modalidade nas categorias feminina e masculina.

Para se ter uma ideia, outras competições do nível Pro Tour premiam os ganhadores com 60 mil pontos, quantidade menor do que as dos vice-campeões mundiais, que somam 64 mil. Um campeonato cinco estrelas soma 40 mil pontos aos primeiros colocados, quase a mesma dos skatistas que ficarem na quarta posição dos Mundiais. Em campeonatos nacionais os vencedores ganham 3.330 pontos, que é a mais próxima de quem ficar no 21.º lugar nos Mundiais.

“Nunca dois Mundiais foram no mesmo país em modalidades diferentes. E, ainda mais, na mesma cidade e em semanas consecutivas”, explica Eduardo Musa, presidente da Confederação Brasileira de Skate (CBSk). “A luta para trazer esses campeonatos foi muito importante para os atletas poderem competir em ambientes conhecidos, mas também pelo fomento e divulgação do esporte, para as pessoas entenderem todo o processo olímpico em torno do skate.”

O atual campeão do mundo no Park é o brasileiro Pedro Barros. Um dos favoritos ao título, ele destaca a importância de o campeonato ser realizado no Brasil. “Esse movimento maior que estamos tendo é muito legal porque incentiva mais pessoas a praticarem o skate. Se pelo menos uma criança assistir à gente na pista e começar a andar, já terá valido a pena”, diz.

Número sete do mundo no Park, Yndiara Asp acredita que ter a família e os amigos torcendo de perto será um grande incentivo. “São eles que me ajudam no dia a dia e poder abraçá-los depois da competição é muito legal. Eu espero que todos gostem de competir aqui. Nosso País tem um calor humano que é muito especial e quero que todos se sintam bem”, avisa.

A seleção brasileira de Park estará em peso na competição, com Luizinho Francisco, Isadora Pacheco, Murilo Peres, Dora Varella, Hericles Fagundes, Victoria Bassi, Pedro Quintas e Letícia Gonçalves. “Sempre que a gente compete no Brasil, entramos com mais garra, com mais vontade. Isso é uma coisa que coloca a gente para cima. Se você não souber absorver bem essa energia, acaba se tornando uma pressão. É muito importante este campeonato no Brasil, porque é diferente do mundo inteiro, onde somos os ‘de fora’ e não tem muita gente para passar energia. Então, é especial competir aqui”, diz Murilo.

O atleta também acredita que o evento é importante para incentivar a modalidade no Brasil. “Quando temos um campeonato desse nível, a cena cresce, seja para as pessoas que estão lá prestigiando, seja para os competidores terem uma visão do quanto os brasileiros estão torcendo pela gente”, comenta.

No Mundial de Street estão confirmadas Pamela Rosa, a número um do ranking, Rayssa Leal, segunda, e Letícia Bufoni, quarta. Outros nomes de peso que estarão em São Paulo são a australiana Hayley Wilson, terceira do ranking olímpico, e a japonesa Aoki Nishimura. Na lista masculina, destaque para o brasileiro Kelvin Hoefler, com cinco títulos mundiais no currículo. “Certamente virão os melhores do mundo e também muitos que estarão em Tóquio em 2020”, diz Kelvin.

MUNDIAL DE PARK

O Mundial de Skate Park vai receber cerca de 150 competidores. Entre os atletas internacionais estarão Heymana Reynolds (EUA), Cory Juneau (EUA), Misugu Okamoto (JAP) e Sakura Yosozumi (JAP). Uma das presenças mais curiosas é do americano Shaun White. O tricampeão olímpico de Inverno no snowboard halfpipe quer tentar a vaga olímpica no skate. No feminino, a britânica Sky Brown, de 11 anos, é um dos destaques.

DUAS PERGUNTAS PARA PEDRO BARROS

1. Como é competir no Brasil?

O skate já tem um reconhecimento muito grande fora do país, e agora estamos trazendo isso para o Brasil também. É muito legal as pessoas estarem conhecendo e entendendo melhor sobre o skate. Para nós como atletas é bem importante. O skate é a nossa essência, os valores do skate são os melhores possíveis, temos muita amizade e parceria nas pistas. Então é muito bom competir e inspirar mais pessoas.

2. E a visibilidade mundial? Os atletas gostam de competir aqui? Acham importante vencer no Brasil?

O skate tem essa peculiaridade. A gente quer acertar as manobras. E quer os amigos acertando também. E quem tiver a melhor nota vai vencer. A gente não torce um contra o outro, pelo contrário. Fazemos de tudo para que todo mundo ande bem. Então é importante vencer no Brasil sim, mas também é importante viver o skate onde eu estiver. Essa é a minha filosofia de vida. Vou buscar acertar a minha linha e vencer é consequência.

SERVIÇO

Mundial de Park

Local: Parque Cândido Portinari (Av. Queiroz Filho, 1365 - São Paulo).

Quando: De 9 a 15 de setembro.

Entrada gratuita

MUNDIAL DE STREET

O Mundial de Skate Street terá em torno de 70 atletas, que irão competir em uma pista construída especialmente para o torneio, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. Os principais nomes da modalidade estarão em São Paulo para a competição.

DUAS PERGUNTAS PARA KELVIN HOEFLER

1. Como é competir no Brasil?

Competir em casa sempre traz uma pressão maior, mas o calor da torcida me deixa confortável. Gosto muito disso. Não conheço a pista porque cada evento é um traçado novo, mas sempre foco em entrar na pista e fazer o meu melhor.

2. E a importância para incentivar a modalidade no país?

Trazer esses eventos para o Brasil é muito importante. Tivemos essa experiência em janeiro, no Rio, e foi muito positivo. Com certeza também será em São Paulo, um polo de skate importantíssimo. Competições sempre ajudam a inspirar novos praticantes e trazer gente nova para o esporte.

SERVIÇO

Mundial de Street

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209 - São Paulo).

Quando: De 18 a 22 de setembro (somente os dias 21 e 22 de setembro serão abertos ao público).

Horário: Abertura dos portões às 13h, nos dias 21 e 22 de setembro.

Ingressos: Site da Eventim.