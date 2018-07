São Paulo vive maior jejum em Nacionais

SÃO PAULO - A sequência do São Paulo de nove jogos sem vitória superou 2005 e já é o maior jejum do clube no Brasileiro desde o início dos pontos corridos, em 2003. O time de Emerson Leão, que ocupa sua pior colocação neste campeonato (8.º), evitou jogar a toalha após a derrota de virada para o Bahia (4 a 3), mas admitiu que ficou difícil falar em Libertadores no atual momento.

"Vamos esquecer de pensar em Libertadores. Temos de pensar apenas em voltar a vencer", disse Leão, que fez três partidas como visitante e ainda não venceu. "A alegria era coletiva quando ganhávamos. Quando voltamos a perder, a tristeza também tem de ser coletiva", afirmou Leão, em referência à boa vantagem obtida na partida - o time chegou a estar vencendo por 3 a 1 até a metade do segundo tempo.

Apesar das muitas falhas da defesa são-paulina no Estádio de Pituaçu, Leão diz que não conseguiu fazer alterações para tentar mudar taticamente a equipe. "O João Filipe saiu porque estava cansado. O garoto que entrou no lugar (Rodrigo Caio) virou o joelho. E o Dagoberto não aguentava mais. Então, eu não fiz nenhuma substituição, só troquei", afirmou o treinador.

Leão terá agora uma semana livre para treinos nos próximos dias antes de fazer sua reestreia no Morumbi contra o Avaí, no próximo sábado.