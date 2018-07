São Sebastião promete 'recepção digna' para retorno de Medina

A prefeitura de São Sebastião promete dar uma recepção digna de campeão a Gabriel Medina, que na última sexta-feira se sagrou campeão mundial de surfe, fazendo história como o primeiro brasileiro a alcançar o topo do esporte.

A chegada de Medina ao País é esperada para o início da tarde desta terça-feira, pois ele ainda está no Havaí cumprindo agenda com patrocinadores. A data da viagem a Maresias ainda não está definida. "O Gabriel Medina não é o orgulho só de São Sebastião, ele é orgulho do Brasil", esbravejou Caroline Siliveira, moradora da cidade.

Nas areias da praia de Maresias, centenas de fãs acompanharam ao vivo por um telão a transmissão da última etapa do WCT, que deu o título ao brasileiro. "Foi lá e ganhou, dentro de sua simplicidade, persistência e fé. Espero que ele seja exemplo para muitas crianças e adolescentes, que elas sejam determinadas o tanto quanto. Bons exemplos assim tem que ser perpetuados", disse a empresária e fã Lina Jaymes.

A cidade ficou na torcida para a vitória de Medina e "secou" o australiano Mick Fanning, o que acabou acontecendo. "Agora chegou a hora de o Brasil vencer o campeonato. E para nosso orgulho, o vencedor é de nossa cidade, que já é conhecida mundialmente devido aos inúmeros campeonatos que acontecem na Praia de Maresias", lembra Gustavo Lemos, que também assistia ao telão.