São Silvestre: 95.ª edição da corrida tem início em São Paulo

SÃO PAULO - A 95.ª edição da tradicional corrida de São Silvestre teve início na manhã desta terça-feira, 31, em São Paulo. A primeira largada foi a do pelotão feminino às 7h40, seguida do masculino às 8h05.

Neste ano, a prova recebeu 35 mil inscrições, sendo apenas 150 de atletas de elite. O percurso de 15 km teve início na Avenida Paulista, entre as ruas Augusta e Frei Caneca, e vai terminar na mesma avenida, mas em frente à Fundação Cásper Líbero.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está monitorando o trânsito na região da Avenida Paulista, onde houve a concentração para a prova. Segundo a CET, 120 agentes de trânsito irão coordenar e operacionalizar as vias do percurso da corrida, bloqueadas desde a madrugada de terça-feira. Os trechos interditados estão disponibilizados no site da companhia.

Confira o percurso da prova: