São Silvestre confirma estrelas do pelotão de elite A organização da Corrida Internacional de São Silvestre confirmou a lista das principais estrelas que formarão o pelotão de elite da prova masculina deste ano, que acontecerá no dia 31 de dezembro, em São Paulo. Como sempre, os maiores nomes são africanos, vindos do Quênia, da Etiópia e da Tanzânia, enquanto a grande esperança brasileira é Marilson Gomes dos Santos.