São Silvestre define esquema especial de trânsito em SP

Com o recorde de 25 mil participantes inscritos, a São Silvestre terá os mesmos 15 quilômetros de extensão, mas o percurso deste ano sofreu grandes mudanças. A principal alteração é no local da chegada, que deixou de ser a avenida Paulista e passou para a Obelisco do Ibirapuera - outras vias também foram incluídas no trajeto, enquanto algumas foram excluídas.

Ao todo, serão 6,5 mil profissionais envolvidos no apoio aos participantes da prova e à população da cidade, sendo 3,5 mil da organização da São Silvestre e o restante dividido entre Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e CET. Ficou definido que as ruas do trajeto começarão a ser fechadas às 10 horas de sábado, a partir da própria avenida Paulista.

"A operação especial de trânsito tem o objetivo de dar mais segurança ao paulistano que tradicionalmente prestigia a São Silvestre. Em todos os pontos do percurso, a população vibra com os atletas e, a cada ano, tanto os corredores quanto os espectadores usam o transporte público para participar da festa", disse Júlio Deodoro, organizador da São Silvestre.

As principais ruas e avenidas de São Paulo que serão interditadas, seja parcialmente ou totalmente, para a disputa da São Silvestre no sábado são: Paulista, Dr. Arnaldo, Pacaembu, Dr. Abraão Ribeiro, Marquês de São Vicente, Rudge, Rio Branco, Ipiranga, São João, Líbero Badaró, Brigadeiro Luís Antônio, Manuel da Nóbrega e Pedro Álvares Cabral.