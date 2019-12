São Silvestre: inscrição, distância, horário e mais informações

A 95ª edição da São Silvestre será realizada, como tradicionalmente ocorre, no dia 31 de dezembro, por algumas das principais ruas da cidade de São Paulo. A competição terá um recorde de participantes e será realizada pela manhã, para não conflitar com as celebrações da virada do ano.

O Estado destaca as principais informações sobre a corrida. Período de inscrições, distância da prova e horário da larga são alguns dos pontos que mais despertam curiosidade.

Inscrição da São Silvestre

As inscrições para a corrida neste ano começaram em agosto e se encerraram no dia 8 de novembro. A data inicial para o encerramento das inscrições era dia 22, mas as 35 mil vagas já foram preenchidas antes. Será um recorde no número de participantes da prova.

Valor da inscrição

O valor para os participantes da corrida foi de R$ 197,50. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos tinham desconto de 50%, ou seja, pagavam R$ 98,75.

Onde retirar os kits dos corredores da São Silvestre?

Quem conseguiu se inscrever, pode retirar o kit entre os dias 27 e 29 de dezembro das 8h às 20h e no dia 30 das 8h às 16h, no Palácio de Convenções do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. O endereço é Avenida Olavo Fontoura, 1209.

Horário da largada da São Silvestre

A programação de largadas da 95ª edição da São Silvestre tem início às 7h25 (horário de Brasília), quando largarão os atletas da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40, é a vez da Elite feminina. E às 8h05, sairão a Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão geral.

Atletas de ponta na corrida

A São Silvestre ainda não divulgou a lista completa dos atletas que estarão presentes, mas já adiantou que alguns nomes de peso vão participar da corrida. Uma delas é a queniana Brigid Kosgei, recordista mundial de maratona. A também queniana Pauline Kamulu, atual vice-campeã, é outra presença assegurada. O Brasil promete ir forte para tentar voltar a vencer, após nove anos.