São Silvestre prevê melhores tempos com novo percurso A 87ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, no dia 31 de dezembro, irá marcar a estreia de um novo percurso na história da prova. A principal mudança é o local de chegada, que deixa a Avenida Paulista e passa a ser no Obelisco do Ibirapuera. E, segundo os organizadores, o trajeto alterado deverá proporcionar melhores tempos para os participantes - a distância continua a mesma de 15 quilômetros.