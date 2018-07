São Silvestre terá mais de 27 mil participantes em 2013

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou nesta terça-feira os detalhes da edição de 2013 da tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece sempre no último dia do ano pelas ruas de São Paulo. E o número de inscritos chegou a 27,5 mil pessoas, superando as 25 mil dos últimos dois anos.

Como em 2012, a prova está marcada para ter início pela manhã. A primeira largada, para atletas de cadeira de rodas, acontecerá às 6h50, enquanto os portadores de necessidades especiais sairão às 6h55. O pelotão de elite feminino largará às 8h40, enquanto a prova masculina terá início às 9 horas.

Considerada a principal corrida de rua da América Latina, a São Silvestre chegará à 89.ª edição de sua história. Ao todo, os atletas percorrerão 15km pelas ruas de São Paulo. A largada acontecerá na Avenida Paulista, na altura da Frei Caneca, e a chegada ocorrerá em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Paulista.

O Brasil tenta superar a hegemonia queniana em 2013, já que no ano passado dois atletas do país faturaram as provas: Edwin Kipsang, no masculino, e Maurine Kipchumba, no feminino. A última vez que um brasileiro ganhou a corrida masculina foi em 2010, com Marílson Gomes dos Santos. Entre as mulheres, Lucélia Peres foi a última campeã do País, em 2006.