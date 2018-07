São Silvestre terá participantes de nove países

A grande maioria de inscritos é de São Paulo, com um total de 15.920 participantes. Enquanto isso, a menor representatividade nacional vem do Acre, que contará com apenas nove atletas na mais tradicional e famosa corrida de rua do atletismo brasileiro.

Ao todo, o pelotão de elite da São Silvestre, somando as provas feminina e masculina, terá 142 atletas. Entre eles, são 114 brasileiros, indicados pelo ranking e pelo índice técnico da Confederação Brasileira de Atletismo. Além disso, haverá 11 representantes da América do Sul - Colômbia, Uruguai, Chile e Equador - e 17 africanos do Quênia, Tanzânia, Etiópia e Marrocos.

"Estes dados são importantes para mensurarmos a importância da prova. Teremos atletas de todas as partes do Brasil e de países com tradição na corrida de rua prestigiando a São Silvestre", disse Thadeus Kassabian, diretor de operações da corrida.

Os primeiros atletas do pelotão de elite começam a desembarcar nesta terça-feira em São Paulo. Destaque para a brasileira Marily dos Santos, terceira colocada no ano passado, e para o queniano James Kwambai, que é o atual bicampeão da prova.