Saques de Verdasco derrubam Soderling

BARCELONA

O tenista espanhol Fernando Verdasco, 9º colocado no ranking mundial, conquistou ontem o Aberto de Barcelona ao vencer o sueco Robin Soderling por 2 sets a 1 (6-3, 4-6 e 6-3) em 2h04min de partida.

Com estilo de jogo sólido, baseado sobretudo na efetividade de seu saque, Verdasco levou a melhor sobre um instável Soderling, que, mesmo depois de ter vencido um set, não passou em nenhum momento a sensação de que poderia conquistar o título da competição.

Com essa vitória, Verdasco se tornou o 20.º espanhol a ganhar em Barcelona, sucedendo no histórico de vencedores do torneio o atual número 3 do ranking da ATP, Rafael Nadal, campeão das últimas cinco edições.

Foi a primeira vez em sua carreira que o tenista espanhol de 26 anos pode comemorar dois campeonatos no mesmo ano ? nesta temporada também faturou o ATP 250 de San Jose sobre o norte-americano Andy Roddick.

Bellucci. O brasileiro Thomaz Bellucci, 33.º do mundo, teve definido ontem seu primeiro adversário no Masters 1000 de Roma, que começa hoje: ele vai enfrentar o argentino Leonardo Mayer, 63.º colocado da ATP.