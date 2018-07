Sarah Menezes e Charles Chibana são ouro em Moscou

MOSCOU - A seleção brasileira de judô se saiu muito bem no primeiro dia do Grand Slam de Moscou, na Rússia. Neste sábado, os lutadores do País conquistaram duas medalhas de ouro, com Sarah Menezes (até 48kg) e Charles Chibana (até 66kg), faturaram três pratas e ainda garantiram dois bronzes.

Atual campeã olímpica, Sarah Menezes superou na final a mongol Otgontsetseg Galdabrakh, que recebeu mais punições. Já Charles Chibana garantiu o segundo ouro do Brasil ao vencer o britânico Colin Oates com dois wazaris, o que vale como um ippon.

Outros três brasileiros não tiveram a mesma sorte e perderam na decisão. Ketleyn Quadros (até 57kg) levou um ippon da alemã Myriam Roper na final. Érika Miranda (até 52kg) acabou sendo jogada de uchimata e sofreu o ippon da finlandesa Jaana Sundberg. Já Felipe Kitadai (até 60kg) levou ippon de uchimata do georgiano Amiran Papinashvili.

Rafaela Silva venceu a azerbaijana Kifayat Gasimova por ter um shidô a menos na categoria até 57kg. Já Luiz Revite (até 66kg) faturou o seu bronze ao aplicar um ippon no azerbaijano Nijat Shikhalizada. Mariana Silva (até 63kg) perdeu na disputa do bronze para a alemã Martyna Trajdos, após sofrer imobilização.

Os outros brasileiros que entraram no tatame neste sábado não chegaram a disputar medalhas. Eric Takabatake (até48kg) perdeu na estreia para o holandês Jeroen Mooren por wazari no Golden Score, assim como Eleudis Valentim (até 52kg), derrotada na primeira luta pela holandesa Birgit Ente, também por wazari.

Bruno Mendonça (até 73kg) caiu na estreia ao perder por um yuko e um wazari para o russo Denis Iartcev. Marcelo Contini (até 73kg) foi eliminado na segunda luta pelo georgiano Zebeda Rekhviashvili. Já Katherine Campos (até 63kg) foi eliminada no primeiro combate ao perder para a russa Pari Surakatova.

O Grand Slam de Moscou prossegue neste domingo. O Brasil será representado por Maria Portela (até 70kg), Bárbara Timo (até 70kg), Mayra Aguiar (até 78kg), Maria Suelen Altheman (mais de 78kg), Rochele Nunes (mais de 78kg), Victor Penalber (até 81kg), Mauro Moura (até 81kg), Eduardo Bettoni (até 90kg), Renan Nunes (até 100kg), Luciano Corrêa (até 100kg), Rafael Silva (mais de 100kg) e David Moura (mais de 100kg).