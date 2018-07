Sarah Menezes espera finalmente ganhar ouro no Mundial de Judô

Depois de ganhar medalha de bronze nas três últimas edições do Mundial de Judô - em Tóquio-2010, Paris-2011 e Rio-2013 -, Sarah Menezes aposta agora na conquista do ouro. O Mundial de Chelyabinsk começa na segunda-feira, na Rússia, e a judoca brasileira é uma das favoritas ao título na categoria ligeiro (até 48kg).

"Estou engasgada por ter levado o bronze nos últimos três mundiais. Agora o objetivo é buscar o ouro. Não temo nenhuma adversária e nem ninguém. Qualquer um que vier está bom para mim, não tem nem como escolher rival na chave porque é sorteio", avisou Sarah Menezes, que foi campeã olímpica nos Jogos de Londres, em 2012.

"Vou dar o meu melhor e buscar o ouro. Estou muito confiante, porque nossa preparação está muito boa. Depois do bronze de 2013, trabalhamos ainda mais a parte técnica, tática, física e psicológica, o que me deixa segura para alcançar meu objetivo", disse a judoca brasileira de apenas 24 anos, que atualmente é a segunda colocada do ranking mundial da categoria, atrás apenas da mongol Urantsetseg Munkhbat.