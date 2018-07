Sarah Menezes fatura bronze no Grand Slam de judô, em Paris

PARIS - A judoca brasileira Sarah Menezes conquistou neste sábado a medalha de bronze no Grand Slam de judô de Paris, uma das provas mais tradicionais do esporte. A atleta venceu três lutas seguidas na categoria até 48 kg e só parou na semifinal, diante da japonesa Haruna Asami, campeã do mundo, que ficou com o ouro. A prata ficou com a húngara Eva Csernoviczki.

Com esta vitória, Sarah acumulou sua quarta medalha seguida em grandes eventos mundiais do judô, desde setembro de 2010. Foi bronze no Mundial, no Grand Slam de Tóquio e no Masters de Baku. Dessa forma, ela segue somando pontos importantes no ranking mundial, que vale vaga na Olimpíada de Londres, em 2012.

"Foram quatro bronzes. Não me incomodo de continuar ficando em terceiro se a medalha de ouro estiver guardada para sair em Londres em 2012! Agora vou sair de férias para cuidar do meu corpo e descansar", afirmou Sarah, de 20 anos, após subir ao pódio neste sábado. "Vim para Paris para melhorar a minha quinta colocação do ano passado, o que é importante no ranking. Consegui meu objetivo", festejou, empolgada com o resultado. "Ganhar medalha aqui é diferente mesmo. A torcida entende, grita, é demais".

Também competiram neste sábado os meio-leves Erika Miranda e Leandro Cunha, que não conseguiram chegar ao pódio. Vice-campeão mundial, Cunha venceu sua primeira luta, mas foi derrotada na sequência pelo japonês Masaki Fukuoka. Erika também caiu em seu segundo confronto, diante da belga Ilse Heylen, bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.

Outros quatro judocas brasileiros entrarão em ação neste domingo, segundo e último dia de competições em Paris: Mayra Aguiar (78 kg), Tiago Camilo (90 kg), Luciano Correa (meio-pesado) e Daniel Hernandes (peso pesado).