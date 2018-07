Sarah Menezes fica com bronze no Grand Slam de Judô

TÓQUIO - O saldo da participação brasileira no primeiro dia do Grand Slam de judô, que está sendo disputado em Tóquio, no Japão, foi uma medalha de bronze. Com uma contusão em um dedo da mão direita na luta das quartas de final, Sarah Menezes ficou na terceira colocação na categoria até 48 quilos.

A judoca piauiense estreou com vitória sobre a colombiana Luz Alvarez por ippon. Na segunda luta, bateu a espanhola Oiana Blanco, vice-campeã mundial, por wazari. Nas quartas de final, passou pela romena Carmen Bogdan também por wazari. Nesse combate, Sarah sofreu uma luxação no quinto dedo da mão direita que o impediu de disputar a semifinal contra a japonesa Kaori Kondo.

Outros dois brasileiros foram ao tatame neste sábado. Na categoria até 66 quilos, Leandro Cunha passou pelo norte-americano Toshiya Nishimura, mas parou em seguida no japonês Masashi Ebinuma. Na categoria até 52 quilos, Érika Miranda bateu a francesa Priscilla Gneto e depois perdeu para a cubana Yanet Bermoy, campeã mundial e vice-campeã olímpica.

Neste domingo, será a vez Bruno Mendonça (73 kg), Leandro Guilheiro (81 kg), Tiago Camilo (90 kg), Rafaela Silva (57 kg) e Mariana Silva (63 kg) entrarem em ação.