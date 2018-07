Sarah Menezes inicia temporada sonhando com pódio em todos os torneios

"Começo esta temporada bem determinada, com a meta de estar no pódio em todas as competições. A competição vai estar muito forte mas espero não ter dificuldades para cumprir meu objetivo", disse a campeã olímpica Sarah Menezes.

Além dela, lutam pelo Brasil nesta sexta, em Dusseldorf, as judocas Gabriela Chibana (48kg), Érika Miranda (52kg), Jéssica Pereira (52kg), Rafaela Silva (57kg) e Ketleyn Quadros (57kg).

No masculino, são apenas três representantes do País no primeiro dia de disputas em Dusseldorf: Eric Takabatake (60kg), Phelipe Pelim (60kg) e Ricardo Santos Jr (66kg). O destaque fica por conta de Takabatake, número 15 do ranking mundial, que deve travar batalha contra Felipe Kitadai (nono) pela vaga olímpica.

"O Grand Prix terá um nível técnico muito alto. Mas esse ano, graças aos treinamentos de campo, tive uma grande preparação para essa competição. Acredito que posso ir bem e, se Deus quiser, trazer essa medalha", comenta o judoca de 24 anos.

No sábado, lutam Mariana Silva (63kg), Danielle Karla Oliveira (63kg), Bárbara Timo (70kg), Alex Pombo (73kg), Marcelo Contini (73kg), Leandro Guilheiro (81kg) e Felipe Costa (81kg). Já no domingo o Brasil luta com Samanta Soares (78kg), Rochele Nunes (+78kg), Eduardo Bettoni (90kg), Luciano Corrêa (100kg), Rafael Buzacarini (100kg) e Walter Santos (+100kg).