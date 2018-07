Sarah Menezes vence três lutas e vai à semifinal do Mundial de Judô no Rio

RIO - A brasileira Sarah Menezes está classificada para as semifinais do Mundial de Judô, que está sendo realizado no Ginásio do Maracanãzinho. Nesta segunda-feira, no primeiro dia de competições no Rio, ela confirmou o seu favoritismo na categoria até 48kg para avançar e seguir na luta para ser campeã mundial.

Sarah é favorita no Mundial por ser a atual campeã olímpica e líder do ranking mundial na sua categoria. Na luta que definiu a sua classificação para as semifinais, a brasileira superou a turca Ebru Sahin com um ippon quando faltava pouco menos de um minuto para o encerramento. Antes a turca já havia recebido uma punição por falta de combatividade.

Nesta segunda, Sarah iniciou a sua participação no Mundial de Judô com uma vitória por wazari sobre a casaque Aigul Baikkuleva. A brasileira não arriscou muito no início da luta e conseguiu aplicar o golpe que garantiu o seu triunfo quando faltava menos de um minuto para o final.

A segunda luta foi mais fácil para Sarah. Diante da belga Amelie Rosseneu, a brasileira conseguiu um wazari nos minutos iniciais. Depois, a 1 minuto e 17 segundos do fim da luta, deu um ippon, encerrando o combate com um novo triunfo. Classificada para as semifinais do Mundial de Judô, Sarah vai enfrentar Urantsetseg Munkhbat, da Mongólia,, nesta tarde, no Rio. A outra semifinal da categoria será entre a japonesa Haruna Asami e a belga Charline van Snick.

DERROTA

Já Felipe Kitadai (até 60kg) decepcionou. Medalhista de bronze na Olimpíada de Londres, o brasileiro perdeu logo na sua primeira luta. De bye na rodada inicial, Kitadai estreou apenas na segunda e acabou sendo derrotado por wazari pelo sul-coreano Won Kim Kim.