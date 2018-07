Sarkozy apoia candidatura francesa aos Jogos de Inverno

Nicolas Sarkozy, presidente francês, deu nesta sexta-feira o seu total apoio à candidatura de Annecy para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. A cidade tenta levar o evento pela quarta vez para a França.

Depois de uma visita oficial nas comemorações dos 150 anos de que a região de Savoy passou a fazer parte da França, Sarkozy disse que o governo "vai fazer tudo o que for possível, vocês podem ter certeza" para ajudar Annecy a vencer.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) vai escolher entre Annecy, Munique, na Alemanha, e Pyeongchang, na Coreia do Sul. A definição da sede acontecerá em eleição secreta durante a Assembleia Geral do COI marcada para 6 de julho de 2011, na cidade de Durban, na África do Sul.