Sasaki dá 3.ª vaga olímpica ao Brasil na ginástica

Desta forma, o Brasil terá três representantes na ginástica artística masculina nos Jogos Olímpicos de Londres. Arthur Zanetti e Diego Hypolito haviam conquistado a classificação por terem sido medalhistas no Mundial de Tóquio, em outubro passado. O primeiro faturou prata nas argolas. O segundo, o bronze no solo. Em ambos os casos os brasileiros foram favorecidos pelo fato de os atletas que ficaram à frente deles terem garantido a vaga olímpica por equipes.

A terceira vaga, conquistada na terça-feira, no evento teste de Londres, é da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e cabe a ela escolher o ginasta a competir na Olimpíada. A tendência é que seja mesmo Sasaki, uma vez que foi ele quem conquistou a vaga. O ginasta somou 86.898 pontos no evento teste, quase três a mais que Petrix Barbosa (84.132).

Arthur Zanetti será o único brasileiro a disputar final por aparelho no evento teste. Ele teve a melhor nota das argolas na fase de classificação, com 15.533. Outro brasileiro que se destacou foi o jovem Arthur Nory Oyakawa Mariano, de apenas 18 anos, que tirou 14.600 no solo e se credenciou como terceiro reserva. Ambas as finais acontecem na quinta-feira.