Sassá e o poder da força de vontade

"Eu me tornei jogadora de basquete contra a vontade da minha família", conta, sem rodeios. A iniciação ocorreu por acaso em Santos. "Quando tinha seis anos, umas amigas se inscreveram na escolinha de basquete gratuita perto de casa e me convidaram para ir junto. Fui para brincar."

O primeiro contato foi complicado. "Eu era muito ruim. Apanhava da bola." Chegou até a tentar o vôlei, mas, ao poucos, voltou para a bola laranja, aprendeu a jogar e a se entusiasmar pelo basquete. Aos 8 anos, teve a certeza de que seu futuro estava ali. "Dizia para a minha mãe que queria ser jogadora de basquete. Mas nem ela nem as outras pessoas da minha casa acreditaram muito, pois eu era muito nova."

Aos 14 anos a chance apareceu. O Santo André chamou Sassá para as categorias de base. "Minha mãe, minha avó e meu tio foram contra. Diziam que eu era muito ruim", conta. "Minha mãe disse que não daria um tostão. Fui e prometi que na volta traria uma camiseta da seleção brasileira com meu nome nas costas."

Sassá trabalhou duro. Quando voltou para casa com a camisa da seleção com seu nome, como havia prometido, a família finalmente se dobrou. "Hoje eles têm orgulho de mim", garante. "Mas, sabe, gostaria que eles tivessem acreditado em mim lá no comecinho, quando eu ainda não era ninguém", confessa, em seu único momento de fragilidade, com lágrimas nos olhos.