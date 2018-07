Satisfeito com 'consistência', Muricy prevê boa estreia do Fla na Copa do Brasil Muricy Ramalho vem demonstrando cada vez mais satisfação com o desempenho do Flamengo neste Campeonato Carioca. E a vitória sobre o Madureira por 1 a 0, neste sábado, só aumentou a confiança do treinador, que já projeta uma boa estreia do time na Copa do Brasil. A equipe vai enfrentar o Confiança, na quarta-feira, em Aracaju.