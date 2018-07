Sato vence sua 1.ª na Fórmula Indy, e Castroneves continua na liderança

LONG BEACH - O japonês Takuma Sato conquistou sua primeira vitória na Fórmula Indy neste domingo. Ele faturou a etapa de Long Beach e, de quebra, se tornou o primeiro piloto do seu país a triunfar na história da categoria. O brasileiro Hélio Castroneves foi o melhor brasileiro, na nona colocação, e se manteve como líder do campeonato.

Ex-piloto da Fórmula 1, Sato tinha até este domingo uma segunda colocação, conseguida em Edmonton, no ano passado, como melhor resultado na Indy. Sua equipe, a AJ Foyt, não vencia uma prova desde 2002, quando o brasileiro Airton Daré subiu no lugar mais alto do pódio no Kansas.

Com o resultado deste domingo, Takuma Sato subiu para 93 pontos, enquanto Hélio Castroneves tem 101. Scott Dixon tem 90 e Marco Andretti, 89. Desta forma, Castroneves, da Penske, chegará à etapa de São Paulo, marcada para o dia 5 de maio, na condição de líder do Mundial.

Depois de largar na quarta colocação, Sato assumiu a ponta e venceu até com certa tranquilidade, com cinco segundos de vantagem para Graham Rahal, segundo colocado. Justin Wilson foi o terceiro, oito segundos atrás do japonês. Os brasileiros não tiveram um grande dia: Bia Figueiredo ficou na 14.ª posição e Tony Kanaan foi apenas o 20.º.

Veja o resultado da etapa de Long Beach:

1.º Takuma Sato (JAP/AJ Foyt-Honda)

2.º Graham Rahal (EUA/Rahal Letterman-Honda)

3.º Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda)

4.º Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda)

5.º J. R. Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet)

6.º Oriol Servià (ESP/Panther DRR-Chevrolet)

7.º Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet)

8.º Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda)

9.º Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet)

10.º Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet)

11.º Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda)

12.º James Jakes (ING/Rahal Letterman-Honda)

13.º Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda)

14.º Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne-Honda)

15.º Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet)

16.º Will Power (AUS/Penske-Chevrolet)

17.º Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda)

18.º Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet)

19.º Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda)

20.º Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet)

21.º Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda)

Abandonaram:

Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet)

AJ Allmendinger (EUA/Penske-Chevrolet)

Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet)

Mike Conway (ING/Rahal Letterman-Honda)

James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet)

Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet)