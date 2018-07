Saviola pode vir de graça O atacante argentino Javier Saviola, de 31 anos, foi oferecido ao Internacional e entra na lista de possíveis reforços para a sequência da temporada. O jogador tem contrato com o Málaga válido até segunda-feira e, a partir desta data, estará livre para negociar com qualquer clube. D'Alessandro, argentino do Inter, é amigo de Saviola e tenta convencê-lo a atuar no Brasil. Um time mexicano também tem interesse nele. Outro atleta do Málaga que agrada ao Inter é o brasileiro Júlio Baptista.