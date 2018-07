Schalke 04 cede empate e perde chance de entrar no G4 do Alemão

O Schalke 04 vacilou neste domingo e ficou no empate em 1 a 1 com o Stuttgart, em casa. O resultado deixou o time da casa na sexta colocação, com 34 pontos, no Campeonato Alemão. Uma vitória poderia ter levado a equipe ao quarto lugar, na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Os visitantes estão em 11.º, com 28.

O Schalke 04 entrou em campo com a possibilidade de entrar para o G4 graças à derrota do Bayer Leverkusen por 1 a 0 para o Borussia Dortmund, um pouco mais cedo. E começou melhor a partida. Abriu o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Schöpf chutou, Tyton defendeu parcialmente e, no rebote, Belhanda completou para as redes. O empate veio aos 30 da segunda etapa. Após cobrança de escanteio, Gentner desviou e Fährmann fez boa defesa. Na sobra, Harnik deixou tudo igual.

Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Stuttgart receberá o Hannover, no sábado. No dia seguinte, o Schalke 04 visitará o Eintracht Frankfurt. Antes, na quinta-feira, o time de Gelsenkirchen receberá o Shakhtar Donetsk no duelo de volta da segunda fase da Liga Europa. Na ida, as equipes empataram sem gols.

No outro duelo deste domingo, o Augsburg venceu o Hannover por 1 a 0 fora de casa. Ja-Cheol Koo marcou o gol da vitória que afastou os visitantes da zona de rebaixamento. A equipe agora ocupa a 13.ª colocação, com 24 pontos, a quatro da degola. Os anfitriões permanecem na lanterna, com 14.