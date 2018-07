Schalke vence pelo Alemão e entra na zona de classificação para Liga dos Campeões

O resultado levou o Schalke aos 41 pontos, subindo para a quarta colocação e chegando ao posto que o levaria à fase preliminar da Liga dos Campeões. O Colônia, por sua vez, segue fazendo apenas campanha mediana e é o 11.º colocado, com 30 pontos.

A vitória do Schalke começou a ser desenhada logo no início da partida. Com apenas dois minutos, Huntelaar aproveitou pênalti cometido por Maroh e abriu o placar. O segundo saiu aos 23, com Max Meyer, após assistência de Hoejbjerg. Leonardo Bittencourt diminuiu para o Colônia ainda no primeiro tempo, mas na etapa final, Di Santo fez o terceiro e selou o placar.

A subida do Schalke na tabela só aconteceu porque o Borussia Mönchengladbach colaborou, ao perder para o Wolfsburg por 2 a 1, fora de casa. Raffael até deixou sua marca para os visitantes, mas não foi suficiente, uma vez que os donos da casa já haviam marcado com Draxler e Kruse.

O resultado deixou o Borussia com 39 pontos, caindo uma posição e ficando em quinto. Já o Wolfsburg subiu para 37 pontos e chegou à sétima colocação, ultrapassando o Bayer Leverkusen, que chegou aos 36 depois de arrancar um empate improvável com o Augsburg por 3 a 3, fora de casa, uma vez que esteve perdendo por 3 a 0.

Ainda neste sábado, o Campeonato Alemão teve duas goleadas. O Stuttgart mostrou que deixou mesmo os piores dias para trás e fez 5 a 1 sobre o Hoffenheim. Já o Werder Bremen recebeu o lanterna Hannover e venceu por 4 a 1 para se afastar da zona do rebaixamento. No outro jogo do dia, Eintracht Frankfurt e Ingolstadt ficaram no 1 a 1.