Scheidt avança em segundo à medal race; Bimba 'garante' o ouro

Agüero tem 33 pontos perdidos, contra 37 de Scheidt. O pódio ainda é disputado por outros dois atletas: Lee Parkhill, do Canadá, com 41 pontos perdidos, e Charlie Buckinham, dos EUA, com 43.

Como Scheidt venceu três regatas e Agüero só uma, o brasileiro garante o ouro se terminar empatado em pontos com o guatemalteco. Como a pontuação da medal race é dobrada, Scheidt precisa chegar duas posições à frente do rival. Já o canadense tem vantagem no critério de desempate com o brasileiro.

OUTRAS CLASSES - Tricampeão consecutivo, Ricardo Winicki, o Bimba, vai faturar o tetra na classe RS:X Masculina. Ele tem 19 pontos perdidos, contra 29 do mexicano David Mier. Como a flotilha tem apenas cinco pranchas, o brasileiro precisa apenas completar a regata da medalha para faturar o ouro. Se tiver qualquer problema e for desclassificado, fica com a prata.

Na RS:X Feminina, a medalha também já está garantida, mas falta definir a cor. Patrícia Freitas lidera, com 15 pontos perdidos, contra 20 da mexicana Demita Vega. Em terceiro, a norte-americana Marion Lepert só briga pelo bronze. Em 13 regatas da fase de classificação, Patrícia venceu nove.

Já as campeãs mundiais da 49erFX não vão repetir o ouro no Pan. Martine Grael e Kahena Kunze têm 39 pontos, contra 28 das líderes, da Argentina. A flotilha terá apenas cinco barcos na regata da medalha, o que torna impossível para as brasileiras terminarem em primeiro. Elas disputam a prata contra o barco norte-americano, que tem 41 pontos perdidos.

Na outra classe olímpica da vela em Toronto, a Laser Radial, Fernanda Decnop ainda sonha com o ouro. Ela tem 42 pontos perdidos, contra 52 da norte-americana Paige Railey, mas a flotilha terá oito barcos na medal race, o que permite à brasileira ainda sonhar com o ouro. Mas ela corre o risco até de ficar sem medalha, uma vez que Argentina e Uruguai estão logo atrás.