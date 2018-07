Scheidt comemora terceiro lugar na França e fala em evolução nas próximas provas Robert Scheidt mostrou neste domingo mais uma vez porque ainda é um dos maiores nomes da vela no mundo. Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo que o afastou das competições, o brasileiro voltou ao pódio da Copa do Mundo, em Hyères, na França. O velejador ficou com o quarto lugar na medal race, disputada neste domingo na raia francesa, suficiente para conquistar a medalha de bronze. O australiano Tom Burton foi o vencedor, e o inglês Nick Thompson ficou com a prata.