Scheidt conquista prata na Laser e fatura 5ª medalha em Pans

Por pouco Robert Scheidt não conquistou sua quarta medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. Na disputa da medal race da classe Laser, ele chegou na 5ª posição e perdeu a chance de ultrapassar o guatemalteco Juan Maegli, que ficou na frente.

Scheidt ganhou a medalha de prata ao chegar atrás de quatro barcos, incluindo o de Maegli, que garantiu o ouro com 39 pontos perdidos. O brasileiro ficou em segundo, com 47. E a medalha de bronze foi conquistada pelo canadense Lee Parkhill, com 53 pontos perdidos.

Nas edições de 1995, 1999 e 2003, Scheidt ficou com o ouro no Pan. Já em 2007 ele conquistou a prata e na edição seguinte ele não participou. Agora, em Toronto, chegou a sua quinta medalha.

Já na Laser Radial, Fernanda Decnop ficou na sexta posição na medal race e conquistou o bronze. "É o meu primeiro Pan, fico feliz demais em estar no pódio", disse a atleta, que empatou em pontos perdidos com a uruguaia Dolores Moreira, mas nos critérios de desempate ficou com o bronze. "Aí vale o resultado na medal race e eu fiquei atrás dela."

A maior reclamação dos atletas tem sido a falta de vento. Isso ajuda velejadores que não tem tanta experiência ou que não treinam com tanta frequência. Até por isso as disputas têm sido muito equilibradas em Toronto. "A medalha mostra que o trabalho está no caminho certo. Vou batalhar agora para estar nos Jogos do Rio", conclui Fernanda.