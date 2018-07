Scheidt defende lobby por manutenção da classe Star Preocupado com a possível retirada da classe Star do programa da vela na Olimpíada do Rio, em 2016, o velejador brasileiro Robert Scheidt explicou nesta terça-feira que será preciso fazer um grande lobby para reverter a recente decisão dos delegados do Congresso da Federação Internacional de Vela (Isaf), que votaram pela exclusão da modalidade. Ele próprio já começou esse trabalho, ao enviar uma carta ao presidente da entidade, Goran Peterson, para pedir uma revisão do caso.