Scheidt disputa Europeu de Star visando o Pré-Olímpico Bicampeão olímpico na classe Laser, o velejador Robert Scheidt voltará o seu foco no próximo mês para a Star, na qual pretende competir nos Jogos de Londres, em 2012, e buscar a sua primeira conquista dourada - em Pequim, ficou com a prata. Para isso, o brasileiro disputará entre 5 e 13 de junho o Campeonato Europeu, em Via Reggio, na Itália, ao lado do proeiro Bruno Prada.