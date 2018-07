Scheidt e Borges ficam no 38º lugar após 1º dia instável no Mundial de 49er

Robert Scheidt e Gabriel Borges não tiveram uma grande estreia no Campeonato Mundial de 49er, disputado na cidade do Porto, em Portugal. Os brasileiros foram bastante instáveis nesta quarta-feira e, após a disputa das três primeiras regatas, aparecem apenas na 38.ª colocação.

Depois de dois dias de adiamento por causa das condições climáticas desfavoráveis - ausência de ventos -, Scheidt e Borges fizeram duas boas regatas, em que terminaram na oitava e na nona colocação. Na outra, porém, sofreram bastante e acabaram apenas na 24.ª posição.

"Finalmente o campeonato começou. Largamos bem nas três provas. Na primeira, chegamos a estar em terceiro, mas cometemos alguns erros e terminamos em oitavo. Na segunda, também tivemos boas chances, contudo não soubemos ler bem o vento e tomamos decisões equivocadas. Na última corrida, novamente conseguimos velejar bem. Estamos felizes e vamos com tudo", considerou Scheidt.

Bicampeão olímpico e um dos maiores atletas da história do Brasil, Scheidt ainda busca na 49er pelo mesmo sucesso obtido nas classes Star e Laser. Uma das primeiras experiências de alto nível neste novo desafio aconteceu no Campeonato Europeu disputado em Kiel, na Alemanha, no início do mês. E a dupla ficou apenas na 31.ª colocação.

Em Porto, eles foram os segundos melhores brasileiros do primeiro dia, com 41 pontos perdidos. Dante Bianchi e Thomas Low-Beer ficaram somente na 34.ª colocação. Já a outra dupla do País na disputa masculina, formada por Carlos Robles e Marco Grael, foi ainda pior e aparece na 53.ª posição.

Entre as mulheres, na classe 49FX, as campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze terminaram o primeiro dia na sexta colocação geral, após duas regatas disputadas.