Scheidt e Prada admitem favoritismo em Mundial de Vela

Nas águas australianas, a dupla da classe Star enfrentará alguns dos eventuais rivais na Olimpíada, diante dos ventos fortes da cidade de Perth. "Sem falar em países que vão usar o Mundial como seletiva para Londres, a exemplo da Alemanha, Estados Unidos e Canadá", destacou Prada.

Scheidt, porém, se diz satisfeito com a pressão imposta pelo favoritismo dos brasileiros. "Eu sempre preciso de pressão, de expectativa. Um pouco de ansiedade é bom para o atleta", avaliou o velejador, que diz contar com uma vantagem. "Enquanto nós viemos do Brasil para a Austrália, do calor para o calor, muitos vieram do frio para o calor e a adaptação deve ser mais complicada, com a mudança de temperatura e de fuso horário".

Para evitar este contratempo, os brasileiros desembarcaram mais cedo na Austrália, no dia 22 de novembro. "Foi bom ter chegado antes para nos adaptarmos ao fuso horário e às condições da raia. Tivemos de correr contra o tempo para acertar o mastro com que vamos disputar o Mundial, mas estamos com o equipamento em condições para correr o campeonato", revelou Scheidt.

A dupla, porém, não estará garantida na Olimpíada mesmo se vencer o Mundial. Scheidt e Prada precisarão ainda vencer a seletiva brasileira, em Búzios, em fevereiro de 2012, para ficar com a vaga em Londres. "Se conseguirmos a vaga e vencermos a seletiva, a nossa dupla vai representar o Brasil em Londres. Caso contrário, teremos uma competição de desempate em 2012, ainda não sabemos qual", explicou Prada.

A disputa na classe Star no Mundial contará com uma série de classificação, composta por 10 regatas, e a Medal Race, com pontuação dobrada. Depois de seis regatas, os velejadores poderão descartar o pior resultado, com exceção da Medal Race.