Scheidt e Prada assumem liderança no Mundial de Vela Robert Scheidt e Bruno Prada assumiram nesta terça-feira a liderança da classe Star no Mundial de Vela que está sendo disputado em Perth, na Austrália. Os brasileiros foram diretamente beneficiados pela desistência dos britânicos Iain Percy e Andy Simpson. Os atuais campeões mundiais e olímpicos lideravam a competição, mas tiveram que abandonar após a primeira regata do dia por conta de uma lesão lombar que levou Percy ao hospital.