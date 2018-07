Scheidt e Prada buscam vaga olímpica no Mundial Vice-líderes do ranking mundial da classe Star, os brasileiros Robert Scheidt e Bruno Prada estreiam amanhã no Mundial de Perth (Austrália) como favoritos. E não só para conquistar uma das 11 vagas olímpicas em disputa, mas também para o título da competição que classifica 75% dos barcos para Londres - as vagas são do País, e não dos velejadores, que precisarão passar por uma seletiva. O Brasil, que já garantiu lugar na laser radial e RS:X feminina, continua na briga por um lugar no match race feminino e na Finn - Jorge Zarif é o 17.º no ranking de países para 18 vagas.